Путин поучаствует в открытии железнодорожной части Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, приедет в Южный федеральный округ для участия в открытии железнодорожной части Крымского моста. В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

© Алексей Мальгавко

РИА Новости

Сообщение Кремля приводит РИА Новости. Ранее в Ростехнадзоре заявили, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть моста. Как сообщили в Севастополе, прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой стартует весной 2020 года. Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.