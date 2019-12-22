Путин поучаствует в открытии железнодорожной части Крымского моста
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Сообщение Кремля приводит РИА Новости.
Ранее в Ростехнадзоре заявили, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть моста.
Как сообщили в Севастополе, прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой стартует весной 2020 года.
Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.