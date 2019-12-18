Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

«Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых ведомство выдало заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

«Заключение о соответствии удостоверяет — объект построен и соответствует проектной документации», — заявили в Ростехнадзоре.

Ранее сообщалось, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября.

Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.