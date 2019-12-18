Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть Крымского моста

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Росреестр поставил на государственный учёт железнодорожную часть Крымского моста, тем самым зарегистрировав право России на неё.
Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть Крымского моста
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«Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов России — Республики Крым и Краснодарского края — поставлены Росреестром на государственный кадастровый учёт в сокращённые сроки — в течение текущего дня», — приводит ТАСС слова руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Ранее в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявили, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

16 декабря стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента начала продаж 8 ноября.

Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.

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