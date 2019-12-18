Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть Крымского моста

Росреестр поставил на государственный учёт железнодорожную часть Крымского моста, тем самым зарегистрировав право России на неё.

«Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов России — Республики Крым и Краснодарского края — поставлены Росреестром на государственный кадастровый учёт в сокращённые сроки — в течение текущего дня», — приводит ТАСС слова руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Ранее в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявили, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

16 декабря стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента начала продаж 8 ноября.

Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.