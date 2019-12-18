Росавтодор разрешил ввести в эксплуатацию ж/д часть Крымского моста

Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю, осуществлять эксплуатацию будет ФГУП «Крымская железная дорога».

Ранее в Ростехнадзоре заявили, что строительство железнодорожной части моста официально завершено.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.