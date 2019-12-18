В Госдуме оценили завершение строительства ж/д части Крымского моста

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

«Крымский мост — не просто уникальный объект, это символ объединения, возвращения Севастополя и Крыма в состав России, это символ нового исторического этапа в жизни полуострова», — заявил Белик.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части.