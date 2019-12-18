В Госдуме оценили завершение строительства ж/д части Крымского моста

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
В Госдуме оценили завершение строительства ж/д части Крымского моста
  • © most.life

«Крымский мост — не просто уникальный объект, это символ объединения, возвращения Севастополя и Крыма в состав России, это символ нового исторического этапа в жизни полуострова», — заявил Белик.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить