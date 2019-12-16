До 2022 года включительно: Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии

На официальном портале правовой информации опубликован перечень федеральных законов, которые 16 декабря подписал Владимир Путин. Утверждённые главой государства документы касаются заморозки накопительной части пенсии, защиты от терроризма, временного ограничения выезда за рубеж бывших сотрудников ФСБ и штрафов за неисполнение закона о СМИ-иноагентах. Другие подписанные президентом новые законы регламентируют порядок почтовых переводов в пределах 15 тыс. рублей и устанавливают порядок перехода на электронные трудовые книжки.

Владимир Путин в понедельник, 16 декабря, подписал ряд федеральных законов, которые вносят изменения в несколько сфер жизни россиян.

Накопительная часть пенсии

В частности, президент подписал федеральный закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, что отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть, то есть уходят на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок действует с 2014 года, и прежде предполагалось, что он останется в силе до 2021 года.

Подписанный главой государства закон продлевает заморозку на 2022 год включительно. Ранее кабинет министров оценил, что данное решение позволит в 2020 году увеличить доход бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 млрд рублей.

Одновременно на аналогичную сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета, направляемый на обязательное пенсионное страхование.

Выезд бывших сотрудников ФСБ за границу

Кроме того, президент подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Согласно утверждённому распоряжению, такой запрет может длиться пять лет. Порядок решения об ограничении установит непосредственно ФСБ.

В действующем законодательстве уже установлено временное ограничение на выезд гражданина РФ, если он проходит службу в органах ФСБ. Новый документ распространяет возможные ограничения на определённый период и после этой работы.

Пассажиры в аэропорту

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Авторы документа ранее указывали, что сотрудникам органов госбезопасности требуются дополнительные защитные меры «на фоне напряжённой международной обстановки» и «откровенно враждебных действий и провокаций» со стороны иностранных государств.

Антитеррористическая защита

Ещё один подписанный главой государства документ касается штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах. Эти меры внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, карается штрафом.

Сумма взыскания для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо последует дисквалификация на срок от полугода до трёх лет. Для юридических лиц наказание варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Сопоставимая мера вводится за нарушение требований к защищённости объектов религиозных организаций. Для нарушивших эти правила юридических лиц предусмотрены штрафы в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

СМИ-иноагенты

В перечень подписанных документов вошли также штрафы за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.

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Документ гласит, что подобное нарушение повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тыс. рублей. Взыскания для должностных лиц и юрлиц составят 50 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.

За повторное нарушение штрафовать граждан будут уже на 50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100 тыс., а юрлиц — на 1 млн рублей.

Нарушение закона более двух раз в течение одного года для граждан повлечёт штраф 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц в этом случае предусмотрен штраф 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.

Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года. Напомним, что термин «иностранный агент» применительно к СМИ в российском законодательстве закрепили в ноябре 2017 года. В Кремле тогда отметили, что новый порядок стал ответом на требование американского минюста к RT America. Филиал российского вещателя, согласно распоряжению ведомства, обязали зарегистрироваться в США в статусе иноагента.

Переводы в пределах 15 тыс. рублей

Владимир Путин наделил «Почту России» правом проводить упрощённую идентификацию граждан при отправлении и получении ими почтовых переводов в пределах 15 тыс. рублей.

Упрощённую идентификацию можно провести при личном посещении клиентом почтового отделения или удалённо. Для прохождения процедуры достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, а также серии и номере его паспорта.

Посетительница в почтовом отделении

РИА Новости

© Павел Лисицын

Ранее в рамках реализации закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» сотрудники почтовой связи должны были проводить полную идентификацию физического лица при проведении переводов вне зависимости от суммы.

Авторы нового закона обратили внимание на низкий уровень риска легализации доходов организациями почтовой связи.

Электронные трудовые книжки

Ещё одно принципиальное нововведение, утверждённое сегодня президентом, — электронные трудовые книжки.

С 1 января 2020 года работник получит возможность запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Получить эти сведения можно в МФЦ, в Пенсионном фонде, на портале госуслуг или у работодателя по последнему месту работы.

До июня 2020 года работодатели обязаны проинформировать сотрудников о нововведениях, причём работники смогут выбрать бумажную или электронную трудовую книжку. Но с 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут заводить только электронные трудовые книжки.