Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек
- РИА Новости
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
3 декабря Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках, позднее он был одобрен Советом Федерации.
По закону, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить сотрудников о соответствующих изменениях.
После этого работник имеет право до конца 2020 года выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки и подать необходимое письменное заявление.