Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

3 декабря Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках, позднее он был одобрен Советом Федерации

По закону, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить сотрудников о соответствующих изменениях.

После этого работник имеет право до конца 2020 года выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки и подать необходимое письменное заявление.

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