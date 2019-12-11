Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить своих сотрудников об изменениях в законодательстве и внесении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

После этого работник имеет право до конца 2020 года выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки и подать соответствующее письменное заявление.

3 декабря Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН отметил, что переход на электронные трудовые книжки для тех, у кого уже имеются бумажные образцы, будет добровольным.