В Госдуме прокомментировали закон об электронных трудовых книжках

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона о введении с 2020 года электронных трудовых книжек.
В Госдуме прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
  • РИА Новости

«Во-первых, переход на электронные трудовые книжки для тех, у кого уже имеются бумажные, является добровольным. Если вы хотите, можете оставить действующий документ», — заявил он.

По его словам, электронная трудовая книжка фактически, как функция, будет существовать в Пенсионном фонде.

Как пояснил Исаев, в ПФР на каждого проработавшего хотя бы один день россиянина есть индивидуальный персонифицированный пенсионный счёт.

«С принятием закона об электронных трудовых книжках туда добавятся только пункт о поощрениях и взысканиях и пункт об основаниях для увольнения», — сказал он.

Ранее в Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках.

В сентябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

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