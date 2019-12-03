В Госдуме прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
- РИА Новости
«Во-первых, переход на электронные трудовые книжки для тех, у кого уже имеются бумажные, является добровольным. Если вы хотите, можете оставить действующий документ», — заявил он.
По его словам, электронная трудовая книжка фактически, как функция, будет существовать в Пенсионном фонде.
Как пояснил Исаев, в ПФР на каждого проработавшего хотя бы один день россиянина есть индивидуальный персонифицированный пенсионный счёт.
«С принятием закона об электронных трудовых книжках туда добавятся только пункт о поощрениях и взысканиях и пункт об основаниях для увольнения», — сказал он.
Ранее в Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках.
В сентябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.