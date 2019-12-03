В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Рязанский отметил, что введение электронных трудовых бумажных книжек «своевременно и современно».

«Такой закон, честно говоря, давно назревал... Мы за то, чтобы на электронных носителях была возможность записать всю трудовую историю. Кто желает получить выписку на бумажном носителе — пожалуйста, это всегда можно сделать», — заключил парламентарий.

Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление.

Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.