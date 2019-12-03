Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.

Ранее стало известно о принятии нижней палатой парламента во втором чтении поправок в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые вводят в стране электронные трудовые книжки.

17 сентября документ был принят депутатами в первом чтении.

Член профильного комитета Госдумы Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал проект.