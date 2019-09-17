Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
  • РИА Новости

В случае окончательного принятия поправок с 1 января 2021 года работодатели будут вести трудовые книжки на бумажном носителе только тех работников, которые до конца 2020 года подадут об этом заявление. 

Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут храниться исключительно в электронном виде, пояснили в ГД.

Ожидается, что реализация инициативы избавит бизнес от излишних трудозатрат, а для работников сведёт к минимуму риск потери сведений о стаже.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов.

Он подчеркнул, что переход будет добровольным и постепенным.

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что Пенсионный фонд уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.

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