Госдума приняла во втором чтении проект об электронных трудовых книжках

Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые вводят в России электронные трудовые книжки. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Планируется, что с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление.

Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, реализация инициативы сведёт к минимуму риск потери сведений о стаже.

17 сентября документ был принят депутатами в первом чтении.

Член профильного комитета Госдумы Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал проект.