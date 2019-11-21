Госдума приняла во втором чтении проект об электронных трудовых книжках
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- РИА Новости
Планируется, что с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление.
Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, реализация инициативы сведёт к минимуму риск потери сведений о стаже.
17 сентября документ был принят депутатами в первом чтении.
Член профильного комитета Госдумы Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал проект.