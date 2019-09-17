В Госдуме прокомментировали законопроект об электронных трудовых книжках

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
В Госдуме прокомментировали законопроект об электронных трудовых книжках
  • РИА Новости

«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявлениях на отпуска и так далее. Это право человека — подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде», — заявил он.

По его словам, у граждан должны быть разные возможности.

Как отметил Шеин, Россия — «страна с достаточным количеством гаджетов».

В случае окончательного принятия поправок с 1 января 2021 года работодатели будут вести трудовые книжки на бумажном носителе только для тех работников, которые до конца 2020 года подадут соответствующее заявление.

Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут храниться исключительно в электронном виде.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.

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