В Госдуме прокомментировали законопроект об электронных трудовых книжках
- РИА Новости
«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявлениях на отпуска и так далее. Это право человека — подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде», — заявил он.
По его словам, у граждан должны быть разные возможности.
Как отметил Шеин, Россия — «страна с достаточным количеством гаджетов».
В случае окончательного принятия поправок с 1 января 2021 года работодатели будут вести трудовые книжки на бумажном носителе только для тех работников, которые до конца 2020 года подадут соответствующее заявление.
Остальным трудовые книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут храниться исключительно в электронном виде.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.