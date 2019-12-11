Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона... Такого, конечно, никогда не было», — приводит РИА Новости слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина.

Он отметил, что «в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей».

В ответ Путин сказал Кудрину: «Что-то многовато».

3 декабря стало известно, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.