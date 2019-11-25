Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.



Согласно принятому документу, доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн рублей в 2021 году и 22,058 трлн рублей в 2022 году.

Вместе с этим планируется, что расходы в абсолютном выражении будут увеличиваться и составят 19,5 трлн, 20,63 трлн и 21,76 трлн рублей соответственно.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

При этом 23 октября проект был принят депутатами в первом чтении, 19 ноября — во втором.

20 ноября глава Министерства финансов России Антон Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.