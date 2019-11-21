Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Доходы бюджета утверждены на уровне 20,38 трлн рублей в 2020 году, 21,25 трлн — в 2021 году и 22,06 трлн — в 2022-м.

Планируется, что расходы в абсолютном выражении будут увеличиваться и составят 19,5 трлн, 20,63 трлн и 21,76 трлн рублей соответственно.

Профицит, таким образом, будет 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд рублей.

Согласно документу, вырастут ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.

23 октября проект был принят депутатами в первом чтении, 19 ноября — во втором.