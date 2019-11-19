Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов. По его словам, решается ряд вопросов, улучшающих качество жизни людей.

23 октября документ был одобрен депутатами в первом чтении.

Планируется, что доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей, расходы — 19,5 трлн рублей. Бюджетный профицит в следующем году составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей. 

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