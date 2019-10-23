Госдума одобрила проект бюджета на 2020—2022 годы

Короткая ссылка
Государственная дума приняла проект бюджета на 2020—2022 годы в первом чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума одобрила проект бюджета на 2020—2022 годы
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Ожидается, что доходы федбюджета в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей», — говорится в заявлении.

Как отмечается, расходы «прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и тоже будут расти, причём темпами, опережающими доходы». Профицит «составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей».

В соответствии с законопроектом, инфляция в 2020 году составит 3%, в 2021 году — 4%, цена на нефть — $57 за баррель, МРОТ с 1 января 2020 года — 12 тыс. 130 рублей в месяц.

В конце сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить