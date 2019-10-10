Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил зампред комитета Юрий Швыткин.

«Поправки будут ко второму чтению. Это индексация зарплат военнослужащих и пенсий военных пенсионеров с 1 января. Действующим военнослужащим — 4,3%, а военным пенсионерам — 6,3%», — сказал он.

По его словам, также речь идёт о повышении окладов гражданским служащим.

Точных параметров повышения окладов парламентарий не назвал, поскольку этот вопрос предстоит обсудить.

Ранее было опубликовано заключение, в котором говорилось, что комитет нижней палаты парламента по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.

Речь шла о первом чтении проекта закона о бюджете.

В комитете указывали, что кабмин не учитывает рекомендации по повышению уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей.

Депутаты подчёркивали, что правительство уклоняется от выполнения «пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы».