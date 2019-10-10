В Госдуме заявили об игнорировании рекомендаций по поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии. Соответствующее заключение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Заключение комитета касается первого чтения законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В комитете отметили, что правительство не учитывает рекомендации по повышению уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

«Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей... практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями», — говорится в документе.

Члены комитета считают, что продолжение такой практики может привести к росту очередей на жильё среди военнослужащих.

Кроме того, отмечается, что денежные ассигнования на закупку горюче-смазочных материалов не обеспечивают в полном объёме потребности Минобороны России.

«Правительство России постоянно уклоняется от выполнения законодательно закреплённых пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы... Позиция и рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются», — заключили в комитете.

В июле сообщалось, что российский лидер Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.

В частности, с 1 октября вступил в силу закон об увеличении размера компенсационных выплат рядовым и сержантам, снимающим жильё.

Ожидалось, что оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов вырастут на 4,3%.