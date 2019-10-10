В Госдуме заявили об игнорировании рекомендаций по поддержке армии
Заключение комитета касается первого чтения законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В комитете отметили, что правительство не учитывает рекомендации по повышению уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
«Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей... практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями», — говорится в документе.
Члены комитета считают, что продолжение такой практики может привести к росту очередей на жильё среди военнослужащих.
Кроме того, отмечается, что денежные ассигнования на закупку горюче-смазочных материалов не обеспечивают в полном объёме потребности Минобороны России.
«Правительство России постоянно уклоняется от выполнения законодательно закреплённых пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы... Позиция и рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются», — заключили в комитете.
В июле сообщалось, что российский лидер Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.
В частности, с 1 октября вступил в силу закон об увеличении размера компенсационных выплат рядовым и сержантам, снимающим жильё.
Ожидалось, что оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов вырастут на 4,3%.