Силуанов объяснил неисполнение расходов бюджета на триллион рублей

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.

Как пишет РИА Новости, на форуме глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что бюджет не использовал «ассигнований и назначений» на 1 трлн рублей.

«Мы более жёстко стали относится к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы — выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно», — сказал Силуанов.

По его словам, существует «проблема в управлении», но расходование этих средств было бы неэффективным.

«Здесь всегда баланс на эффективность использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на 100%, Но какими средствами? Не заботясь об эффективности? Я думаю, что это тоже неправильно», — подчеркнул министр.

Как уточняет агентство, выступая ранее в Государственной думе он отмечал, что подобная ситуация уже вряд ли повторится в 2020 году, поскольку правительством была принята дорожная карта для распределения трансфертов в регионах.

В середине ноября Кудрин заявлял, что Счётная палата собирается рассказать об ответственных за неэффективное использование государственных ресурсов.

Он указывал, что неисполнения расходов бюджета ежегодно наращивается.