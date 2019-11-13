Счётная палата России назовёт ответственных за неэффективное использование госресурсов
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, уровень неисполнения расходов бюджета России ежегодно наращивается. В 2016 году это было 220 млрд рублей, в 2018 году — 778 млрд рублей, а в нынешнем данный показатель может достигнуть почти 1 трлн рублей.
«На это нужно обратить внимание. И мы в своих — Счётной палаты — заключениях по итогам этого года будем называть конкретно, кто и как виновен или несёт ответственность, по крайней мере за такое неответственное, неэффективное использование государственных ресурсов, которые запланированы всеми органами власти», — сказал он.
Кудрин добавил, что ситуация складывается таким образом, что «государственное управление, его характер и качество стали препятствием реальному исполнению многих обязательств государства».
«Почему мы не тратим 1 трлн, не даём заказов предприятиям, малому бизнесу, они не вливаются в экономику, не поддерживают, по сути, экономическую активность?» — добавил глава ведомства.
Ранее Счётная палата России выявила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год.