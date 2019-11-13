Счётная палата России назовёт ответственных за неэффективное использование госресурсов

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что его ведомство намерено рассказать об ответственных за неэффективное использование государственных ресурсов.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уровень неисполнения расходов бюджета России ежегодно наращивается. В 2016 году это было 220 млрд рублей, в 2018 году — 778 млрд рублей, а в нынешнем данный показатель может достигнуть почти 1 трлн рублей.

«На это нужно обратить внимание. И мы в своих — Счётной палаты — заключениях по итогам этого года будем называть конкретно, кто и как виновен или несёт ответственность, по крайней мере за такое неответственное, неэффективное использование государственных ресурсов, которые запланированы всеми органами власти», — сказал он.

Кудрин добавил, что ситуация складывается таким образом, что «государственное управление, его характер и качество стали препятствием реальному исполнению многих обязательств государства».

«Почему мы не тратим 1 трлн, не даём заказов предприятиям, малому бизнесу, они не вливаются в экономику, не поддерживают, по сути, экономическую активность?» — добавил глава ведомства.

Ранее Счётная палата России выявила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год.