Счётная палата России назовёт ответственных за неэффективное использование госресурсов

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что его ведомство намерено рассказать об ответственных за неэффективное использование государственных ресурсов.
Счётная палата России назовёт ответственных за неэффективное использование госресурсов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уровень неисполнения расходов бюджета России ежегодно наращивается. В 2016 году это было 220 млрд рублей, в 2018 году — 778 млрд рублей, а в нынешнем данный показатель может достигнуть почти 1 трлн рублей.

«На это нужно обратить внимание. И мы в своих — Счётной палаты — заключениях по итогам этого года будем называть конкретно, кто и как виновен или несёт ответственность, по крайней мере за такое неответственное, неэффективное использование государственных ресурсов, которые запланированы всеми органами власти», — сказал он.

Кудрин добавил, что ситуация складывается таким образом, что «государственное управление, его характер и качество стали препятствием реальному исполнению многих обязательств государства».

«Почему мы не тратим 1 трлн, не даём заказов предприятиям, малому бизнесу, они не вливаются в экономику, не поддерживают, по сути, экономическую активность?» — добавил глава ведомства.

Ранее Счётная палата России выявила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год.

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