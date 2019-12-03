Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.

Профицит бюджета оценивается в 876 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году доходы федерального бюджета, как ожидается, вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году — до 22,058 трлн рублей.

Профицит бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 612,5 млрд рублей и около 295 млрд — в 2022 году.

25 ноября Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России.