Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты

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Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты
  • РИА Новости

Согласно изменениям, которые вносятся в Административный кодекс, за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов или воспрепятствование деятельности ответственных за безопасность сотрудников могут быть введены штрафы, передаёт РИА Новости. 

Для физических лиц штрафы составят от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация сроком от шести месяцев до трёх лет. При этом для юридических лиц размер штрафа составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также глава государства подписал закон, позволяющий ввести временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.

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