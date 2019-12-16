Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о временном запрете на срок до пяти лет.

5 декабря закон был принят Государственной думой. На сайте нижней палаты парламента говорится, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ.

При этом отмечалось, что закон не означает «автоматического запрета» на выезд для экс-офицеров, закон предоставляет ведомству право принятия такого решения.

Авторы инициативы утверждали, что необходимость принятия закона вызвана «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан».

В январе 2018 года глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил список стран, где пребывание на отдыхе сотрудников ведомства признаётся безопасным.

В список были включены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

Позднее список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудникам МВД, был расширен: в него включили Турцию и Таиланд.

Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с разрешением на выезд за границу для сотрудников МВД.