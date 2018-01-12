МВД утвердило разрешённые для отдыха сотрудников страны

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил список стран, где пребывание на отдыхе сотрудников МВД признаётся безопасным исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

Ранее в пресс-службе МВД России заявили, что указом российского президента численность Госавтоинспекции сокращена с 1 января на 10 тыс. единиц.