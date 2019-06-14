Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

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Список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудникам МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
  • РИА Новости

«Глава ведомства Владимир Колокольцев подписал распоряжение, которое позволит полицейским выезжать в Турцию и Таиланд для отдыха», — цитирует ТАСС Волк.

Как уточняет агентство, в 2014 году для сотрудников полиции ввели ограничения на выезд за границу: было разрешено выезжать на отдых в страны СНГ, Китай, Вьетнам и на Кубу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Колокольцев подписал соответствующее распоряжение. 

В середине января глава МВД утвердил список стран, где пребывание на отдыхе сотрудников ведомства признаётся безопасным. 

Тогда в перечень вошли в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Китай и Южная Осетия.

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