Путин оценил ситуацию с разрешением на выезд для сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с разрешением на выезд за границу для сотрудников МВД.

«Только что, буквально несколько дней назад, мы разговаривали с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым... Мы договорились о том, что мы расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, какими секретами владеют сотрудники МВД, что их не пускают за границу.

14 июня стало известно, что список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудниками МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд.

RT ведёт прямую трансляцию.