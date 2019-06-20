Путин оценил ситуацию с разрешением на выезд для сотрудников МВД

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с разрешением на выезд за границу для сотрудников МВД.
Путин оценил ситуацию с разрешением на выезд для сотрудников МВД
  • Reuters

«Только что, буквально несколько дней назад, мы разговаривали с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым... Мы договорились о том, что мы расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, какими секретами владеют сотрудники МВД, что их не пускают за границу.

14 июня стало известно, что список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудниками МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд

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