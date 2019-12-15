«Ввести в правовое поле»: Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов
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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых начнёт действовать в Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Самарской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Сахалинской, Челябинской областях.
Также действие эксперимента будет распространяться на Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, а также республику Башкортостан.
Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать 1 января 2019 года в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Граждане, чей доход за год не превышает 2,4 млн рублей (в среднем 200 тыс. в месяц), не привлекающие наёмных рабочих, платят налог в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими. Специальный налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. В этот период ставки налога не изменятся, говорится в законе.
Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве в 2017 году. Оно касается граждан, получающих оплату за свой труд непосредственно от заказчиков. С 1 июля 2017 года россияне, работающие репетиторами, нянями, блогерами, занимающиеся пассажироперевозками или сдачей в аренду жилплощади, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.
В законе жёстко не закреплены сферы деятельности, работая в которых граждане имеют право воспользоваться специальным режимом налогообложения, но есть ряд ограничений. «Налог на профессиональный доход» не может применяться, если в сферу деятельности входит, в частности, реализация подакцизных товаров, перепродажа товаров или добыча полезных ископаемых.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в разговоре с RT рассказал, что в эксперименте хотели принять участие многие регионы. Он также назвал существующий налог щадящим.
«Такой спецналог — это самый низкий налог в мире. Сегодня можно легально заниматься своим бизнесом и платить 4% при объёме оборота 2,4 млн в год. Задача — ввести таких самозанятых людей в правовое поле. Они не должны думать, что что-то приворовывают, не законопослушны. Завести их в легальное поле — задача государства. Этим законом мы протягиваем им руку», — заявил он.
Катасонов добавил, что 4% — тот уровень налогообложения, который вполне может осилить самозанятый человек. При этом он оказывается в легальном трудовом поле, может получить справки, а также его взносы будут попадать в Фонд медицинского страхования.
В свою очередь, Министерство финансов России объявило о намерении распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года.
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В ведомстве отметили, что предварительные итоги эксперимента показали его популярность. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, к ноябрю 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 260 тыс. человек. В числе наиболее популярных сфер он назвал перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду имущества, репетиторство.
«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — рассказал министр.
Также в октябре 2019 года Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых. По его словам, в таком случае станет легче подготовиться к распространению механизма на все субъекты РФ.
«Нам, наверное, нужно чётко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — заявил он.
Также Силуанов предупредил, что с 2020-го Федеральная налоговая служба начнёт выявлять фирмы, которые нанимают самозанятых граждан вместо штатных сотрудников. Он уточнил, что со следующего года налоговая служба будет досчитывать предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог в случае, если самозанятый оказывает услуги только этому конкретному предприятию.