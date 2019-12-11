Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тысяч

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Число самозанятых, зарегистрированных в Татарстане, превысило 60 тыс., сообщает Inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы республиканского Минэкономики.
Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тысяч
  • Pixabay

Среди них 54,5 тыс. жителей республики и более 6 тыс. жителей других регионов. В бюджет перечислено 88,6 млн рублей налоговых поступлений.

Активнее всех к числу самозанятых присоединялись в Казани, где насчитывается около 16 тыс. граждан этой категории. В топ-5 также попали Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский и Зеленодольский районы.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области одобрили закон о снижении налогов для предпринимателей.

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