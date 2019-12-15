Путин одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительно 19 российских регионов в эксперимент по налоговому режиму для самозанятых с 1 января 2020 года. 
Путин одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в эксперимент включат Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Красноярский край, Челябинскую область, Пермский край, Нижегородскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, ХМАО, Башкирию.

Также эксперимент распространится на Воронежскую, Новосибирскую, Омскую, Самарскую, Свердловскую, Ростовскую, Сахалинскую, Тюменскую и Волгоградскую области.

Ранее Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах.

В настоящее время данный налог действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

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