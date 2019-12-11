Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет с 1 января 2020 года действие налога для самозанятых ещё на 19 регионов.
Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, закон расширяет территорию проведения эксперимента по налоговому режиму с четырёх до 23 российских регионов.

Соответствующий законопроект был принят Государственной думой 5 декабря.

С 1 января ожидается расширение «географии налогового эксперимента» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

В эксперимент должны попасть также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Башкортостан.

В начале ноября Минфин заявлял о планах с 1 июля 2020 года распространить налог для самозанятых на всю страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить