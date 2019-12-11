Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
- РИА Новости
Как уточняет ТАСС, закон расширяет территорию проведения эксперимента по налоговому режиму с четырёх до 23 российских регионов.
Соответствующий законопроект был принят Государственной думой 5 декабря.
С 1 января ожидается расширение «географии налогового эксперимента» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
В эксперимент должны попасть также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Башкортостан.
В начале ноября Минфин заявлял о планах с 1 июля 2020 года распространить налог для самозанятых на всю страну.