Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России

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Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает пресс-служба ведомства.
Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Там отметили, что предварительные итоги эксперимента показали его популярность — зарегистрировались уже более 240 тыс. человек.

По итогам 2019 года систему администрирования намерены доработать, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Минфин подготовил проект о расширении зоны действия налога на 19 субъектов. Как пояснили в министерстве, в первую очередь это регионы-доноры и те, на территории которых есть города-миллионники.

В настоящее время эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

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