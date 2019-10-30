Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

РИА Новости

В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Также речь идёт о Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Башкортостан. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести такой налог по всей стране. Министр финансов Антон Силуанов выдвинул идею определить перечень профессий, где можно использовать данный режим. В настоящее время налог для самозанятых в экспериментальном формате действует в четырёх субъектах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.