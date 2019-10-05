Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, соответствующий эксперимент проходит успешно в отдельно выбранных регионах, поэтому специальный налоговый режим можно было бы ввести со следующего года уже на территории всей страны.

Она отметила, что в качестве самозанятых к настоящему времени уже зарегистрировалось более 200 тыс. человек.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.