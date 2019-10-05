Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, соответствующий эксперимент проходит успешно в отдельно выбранных регионах, поэтому специальный налоговый режим можно было бы ввести со следующего года уже на территории всей страны.

Она отметила, что в качестве самозанятых к настоящему времени уже зарегистрировалось более 200 тыс. человек.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить