Эксперт оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.

«На начало года в четырёх регионах самозанятых было 8500 человек, а на начало второго полугодия — уже более 200 тыс. Динамика очевидна», — заявил он.

По его словам, глава Минфина Антон Силуанов предложил субъектам принимать активное участие в определении профессий для самозанятых, и не исключено, что регионам могут дать свободу в составлении списка.

«В городе-миллионнике вы найдёте значительное количество водителей такси и репетиторов, а в других регионах есть другие специальности для самозанятых. Это исторически уже сложилось. Дискуссия, насколько я понимаю, открыта, и предложение первого вице-премьера требует всесторонней оценки», — отметил Масленников.

В феврале доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по налоговой системе Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.