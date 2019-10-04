Эксперт оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России

Короткая ссылка
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.
Эксперт оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России
  • Pixabay

«На начало года в четырёх регионах самозанятых было 8500 человек, а на начало второго полугодия — уже более 200 тыс. Динамика очевидна», — заявил он.

По его словам, глава Минфина Антон Силуанов предложил субъектам принимать активное участие в определении профессий для самозанятых, и не исключено, что регионам могут дать свободу в составлении списка.

«В городе-миллионнике вы найдёте значительное количество водителей такси и репетиторов, а в других регионах есть другие специальности для самозанятых. Это исторически уже сложилось. Дискуссия, насколько я понимаю, открыта, и предложение первого вице-премьера требует всесторонней оценки», — отметил Масленников.

В феврале доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по налоговой системе Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить