Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

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Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Нам, наверное, нужно чётко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.

Силуанов отметил, что налоговый режим для самозанятых, действующий в четырёх регионах страны, хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определённые риски.

По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года.

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