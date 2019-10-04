Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

«Нам, наверное, нужно чётко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.

Силуанов отметил, что налоговый режим для самозанятых, действующий в четырёх регионах страны, хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определённые риски.

По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года.