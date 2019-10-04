Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
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- РИА Новости
«Нам, наверное, нужно чётко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — приводит РИА Новости слова Силуанова.
Он добавил, что в таком случае будет готовность к тому, чтобы распространять этот механизм на субъекты России.
Силуанов отметил, что налоговый режим для самозанятых, действующий в четырёх регионах страны, хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определённые риски.
По словам министра, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.
Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года.