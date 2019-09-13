В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года

В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».

Об этом заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в рамках Московского финансового форума.

Он отметил, что это 60% от общего количества российских плательщиков налога на профессиональный доход.

Со своей стороны, глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов сообщил, что столичный бюджет за восемь месяцев получил от самозанятых 176 млн рублей налогов.

Среди самых популярных видов деятельности — пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что налогоплательщики Севастополя заплатили 8,1 млрд рублей за полгода.