Налогоплательщики Севастополя заплатили 8,1 млрд рублей за полгода

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За шесть месяцев 2019 года от налогоплательщиков Севастополя в консолидированный бюджет России поступило 8,1 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.
Налогоплательщики Севастополя заплатили 8,1 млрд рублей за полгода
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», об этом стало известно во время публичных обсуждений правоприменительной практики с представителями регионального бизнеса.

Резиденты региональной свободно-экономической зоны получили льготы на 5,8 млрд рублей, заплатили в бюджет 4,3 млрд рублей. В городе более 400 участников СЭЗ, передаёт пресс-служба регионального управления ФНС.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по налоговой системе Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.

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