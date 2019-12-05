Госдума приняла закон о расширении географии налога для самозанятых
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, география налога должна будет расшириться с 1 января 2020 года.
В настоящее время данный налог действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.
Ранее в Минфине заявляли, что планируют с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.
Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.