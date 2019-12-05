Госдума приняла закон о расширении географии налога для самозанятых

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении налога для самозанятых ещё в 19 регионах России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, география налога должна будет расшириться с 1 января 2020 года.

В настоящее время данный налог действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Ранее в Минфине заявляли, что планируют с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.