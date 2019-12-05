Госдума приняла закон о расширении географии налога для самозанятых

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении налога для самозанятых ещё в 19 регионах России.
Госдума приняла закон о расширении географии налога для самозанятых
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, география налога должна будет расшириться с 1 января 2020 года.

В настоящее время данный налог действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Ранее в Минфине заявляли, что планируют с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну. 

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить