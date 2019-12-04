ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, для самозанятых налоговая ставка составит 4%.

«Воспользоваться льготным налоговым режимом в случае окончательного принятия законопроекта смогут жители ещё 19 регионов», — говорится в сообщении.

С 1 января предлагается «расширить географию налогового эксперимента» с помощью Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Также предлагается включить в эксперимент Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Башкортостан.

Ранее в Минфине заявляли, что планируют с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Как отмечали в ФНС, в 2019 году более 280 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых.