Эксперт оценил идею ввести налоговый режим для самозанятых по всей России

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Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.
Эксперт оценил идею ввести налоговый режим для самозанятых по всей России
  • Pixabay

«Они достаточно мудро поступили, назначив очень незначительную ставку НДФЛ для самозанятых. Потом люди работают достаточно упорно и честно, и немногие из них довольны ситуацией, что им приходится спать неспокойно, поскольку они не заплатили налоги», — отметил Гудков. 

Эксперт полагает, что инфраструктура для сбора нового налога со всех самозанятых в стране уже готова.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что с 1 июля 2020 года планируется распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Как сообщал сайт «Москва 24», что почти 60% самозанятых в России зарегистрированы в Москве.

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