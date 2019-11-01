Эксперт оценил идею ввести налоговый режим для самозанятых по всей России
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«Они достаточно мудро поступили, назначив очень незначительную ставку НДФЛ для самозанятых. Потом люди работают достаточно упорно и честно, и немногие из них довольны ситуацией, что им приходится спать неспокойно, поскольку они не заплатили налоги», — отметил Гудков.
Эксперт полагает, что инфраструктура для сбора нового налога со всех самозанятых в стране уже готова.
Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что с 1 июля 2020 года планируется распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.
Как сообщал сайт «Москва 24», что почти 60% самозанятых в России зарегистрированы в Москве.