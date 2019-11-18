В Госдуме обсудят внедрение налога для самозанятых ещё в 19 регионах

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума планирует 21 ноября рассмотреть законопроект, который распространяет налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года ещё на 19 регионов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важный законопроект в четверг (21 ноября. — RT) будет рассмотрен, он только внесён в Государственную думу. Этот законопроект касается проведения эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход самозанятых», — сказал он.

Отмечается, что в соответствующий список планируется включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Республику Башкортостан.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что с 1 июля 2020 года планируется распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.