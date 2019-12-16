Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Документ опубликован на портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

По действующему законодательству норма введена до 2021 года включительно, закон продлевает заморозку до 2022 года включительно.

Ранее закон был одобрен в Совфеде.

В середине декабря в Министерстве финансов заявили о планах исключить возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.

11 декабря 2018 года глава государства также продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии.