Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

По действующему законодательству норма введена до 2021 года включительно, закон продлевает заморозку до 2022 года включительно.

Ранее закон был одобрен в Совфеде.

В середине декабря в Министерстве финансов заявили о планах исключить возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений. 

11 декабря 2018 года глава государства также продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить