Стаж в цифре: с 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки

Госдума утвердила новый формат трудовых книжек в России. Все желающие до 30 декабря 2020 года смогут перейти на электронную версию этого документа. Соответствующее заявление нужно будет предоставить работодателю до конца следующего года. Если же работник этого не сделает, то трудовая книжка будет, как и раньше, вестись в бумажном формате. В Совете Федерации пояснили, что новый закон был принят в рамках цифровизации страны. Он позволит обеспечить лучшую сохранность данных сотрудника. Работодатели же смогут избежать излишних расходов, связанных с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.

С 1 января 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов внесла Госдума во вторник, 3 декабря.

До 30 декабря 2020 года все работодатели должны будут в письменной форме уведомить работников о праве перехода к электронной версии трудовой книжки. Сотрудник сам решает, хочет ли он сохранить бумажную версию этого документа или перейти на электронную.

«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сообщается на сайте Госдумы.

При переходе на электронную версию бумажные трудовые книжки выдадут работникам на руки. Все содержащиеся в ней данные, а также новые сведения будут хранить в электронном виде.

Тем же, кто начнёт свою трудовую деятельность после 31 декабря 2020 года, трудовые книжки в бумажном виде уже заводиться не будут.

«В рамках цифровизации»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что решение Госдумы стало частью общего процесса модернизации в России.

«Такой закон, честно говоря, давно назревал. Если уж говорить о том, что можно сделать в рамках цифровизации системы фиксации трудовых отношений — это, конечно, электронная трудовая книжка», — пояснил он.

Он также рассказал, что в процессе обсуждения поправок к закону в Госдуме разгорелась дискуссия о том, какая форма хранения документов является более надёжной. Депутаты обсуждали, является ли электронная форма хранения информации гарантией того, что данные не потеряются.

© Михаил Мордасов/РИА Новости

По словам Рязанского, с одной стороны, были случаи, когда некоторые граждане, начинавшие свою рабочую деятельность в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, могли потом доказать в пенсионном фонде право на выплаты только благодаря сохранившимся у них бумажным трудовым книжкам. С другой стороны, приходилось сталкиваться и с ситуациями, когда трудовые книжки, например, сгорели. Восстанавливать справедливость приходилось через суды. Депутат подчеркнул, что если бы данные сохранились на электронных носителях, то подобных проблем бы не возникло.

«Мы за то, чтобы на электронных носителях была возможность записать всю трудовую историю. Кто желает получить выписку на бумажном носителе — пожалуйста, это всегда можно сделать. Но это то, что хранится, то, что не потеряется, не сгорит в огне… Это всё, на мой взгляд, своевременно и, самое главное, современно», — заключил Рязанский.

В мае 2019 года Рязанский также сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.

Процесс внедрения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что переход на электронные трудовые книжки будет «добровольным и постепенным». По его словам, нововведения коснутся около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, в том числе предпринимателей без образования юридического лица.

Ранее в Минтруде сообщили, что переход на электронную версию трудовых книжек будет абсолютно бесплатным для работника.

Запрашивать данные о трудовой деятельности работник сможет непосредственно у работодателя, причём как в бумажной, так и в электронной форме. Кроме того, такую же информацию будет предоставлять МФЦ и ПФР.

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Руководство компаний и госструктур должно будет своевременно оповещать Пенсионный фонд обо всех изменениях, которые ранее вносились в бумажную версию трудовой книжки. При этом Госдума ввела административную ответственность за нарушения сроков отправки данных, за их неполное предоставление или искажение.

Если же работодатель будет добросовестно исполнять все требования по обработке и хранению информации, то он только выиграет.

«Преимущества очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей», — заявил ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Володин также отметил, что новый закон избавляет сотрудников отдела кадров от излишних трудозатрат.

«Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников», — подчеркнул председатель Госдумы.