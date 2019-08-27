Эксперт прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России.
Эксперт прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России
  • ©pixabay.com

«Форма трудовой книжки, которая сегодня существует, является атавизмом и только значительно усложняет жизнь людям», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время страна будет переходить на систему пенсионных баллов, основанную на реальных отчислениях, поэтому для Пенсионного фонда России утрачивается необходимость подтверждения трудового стажа, что является главным предназначением классической трудовой книжки.

«Также электронный порядок учёта позволяет увеличить мобильность трудовой силы, что необходимо российской экономике», — считает Ордов.

Ранее в ПФР сообщили о готовности к работе с электронными трудовыми книжками.

В мае глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.

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