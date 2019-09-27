В Госдуме предложили полностью перевести в электронный формат документооборот в банках

В Госдуме предложили полностью перевести в электронный формат документооборот на финансовых рынках и в банках, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект планируется внести в октябре.

«Мы хотели подготовить закон об электронном документообороте для всех отраслей», — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент принято решение сфокусироваться на финансовом рынке, поскольку банки жалуются, что они вынуждены держать тысячи квадратных метров для хранения бумаги, хотя есть документы, которые уже «никому не нужны».

В настоящее время банки хранят в электронном виде внутренние приказы, распоряжения, служебные записки, технические задания, а также документы, связанные с внутренними финансовыми операциями. По словам Аксакова, предлагается не только перевести в цифровой формат архивы, но и производить в нём все сделки и операции.

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