Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал преимущества электронных трудовых книжек для россиян.

«Преимущества очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей», — приводит Интерфакс слова Медведева.

Он отметил, что «само по себе существование трудовой книжки в бумаге может создать проблемы для своего владельца».

Медведев добавил, что восстановление электронной трудовой гораздо проще, чем обычной.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.