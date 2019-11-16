Для врачей, педагогов и работников культуры: в России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе. Инициатива касается медицинских работников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры. Российские парламентарии и эксперты в целом одобрили замысел предложенного законопроекта, однако подчеркнули, что для его реализации необходимо чётко прописать источники финансирования.

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Автором инициативы выступил парламент Республики Северная Осетия — Алания.

Согласно документу, изменения должны затронуть медицинских работников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

По мнению авторов инициативы, зарплата для приведённых категорий работников не должна быть ниже двукратного размера МРОТ, принятого в их регионе.

В настоящее время величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляет 11280 рублей. Регионы могут самостоятельно увеличивать эту сумму. В сентябре правительство выступило с инициативой повысить МРОТ, установленный федеральным законом, до 12130 рублей.

«Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте России, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в документе.

Новый порядок предлагается ввести с 1 января 2020 года. Авторы документа полагают, что источником доходов для повышения зарплат бюджетников до требуемого уровня могут стать средства, появившиеся благодаря «улучшению внутриэкономической ситуации, росту экономики и производственной сферы».

Комментируя инициативу осетинских парламентариев, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский указал, что предложение требует серьёзного расчёта, поскольку бюджет на 2020 год уже утверждён.

Он признал, что осетинские законодатели выступили с хорошим предложением, но вопрос финансирования проекта остаётся открытым.

РИА Новости

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«Сейчас фонд оплаты труда регионов не сможет покрыть эти возможности, нужно посмотреть, всё посчитать», — цитирует Рязанского РИА Новости.

Вместе с тем сенатор заключил, что все инициативы, направленные на гарантированные выплаты работникам со стороны работодателя, в том числе государства, хорошо скажутся на жизни граждан.

По мнению главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки. Вместе с тем он признал, что в документе недостаточно чётко прописан механизм финансирования.

Нилов указал, что при разработке подобных проектов необходимо гарантировать финансовую реализацию предложенных мер.

«Надо учитывать, что у нас профицитный бюджет. Вот исходя из этого необходимо искать источник дохода и, соответственно, эту проблему решать так, чтобы заработные платы педагогов росли», — цитирует депутата РИА Новости.

В беседе с RT экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько предостерёг парламентариев от попыток убедить общество, что можно всё сделать резко и быстро. По его мнению, нужно вести речь о конкретных мерах.

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«Я считаю, что основа для улучшения благосостояния — это создание рабочих мест. На этом надо акцентировать внимание. Да, делать это непросто, но возможно, шаг за шагом привлекая инвестиции… Больше рабочих мест, больше конкуренция за рабочие руки, и только тогда будет расти заработная плата», — считает эксперт.

Майские указы

В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников предположил, что инициативу парламентариев следует рассматривать в свете майских указов президента России.

«Мотивы этой инициативы понятны. Это исполнение майских указов, их реализация с точки зрения заработной платы. Другое дело, откуда источники и где их найти?» — сказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, майскими указами называют ряд поручений, подписанных Владимиром Путиным в 2012 году. Глава государства распорядился повысить к 2018 году средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средних зарплат по региону. До 200% должны были повысить зарплаты врачам, преподавателям вузов и научным работникам.

С 1 октября 2019 года вступило в силу повышение зарплат тем работникам бюджетной сферы, которых не коснулись майские указы. Увеличение в размере 4,3% коснулось, в частности, нянек в детсадах, кадровиков, юристов и бухгалтеров бюджетных учреждений, а также специалистов по социальной работе, социальных психологов и обслуживающего персонала, в частности электромонтёров и уборщиков.

Позднее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 5,4%.

Он уточнил, что бюджет составлен таким образом, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения.